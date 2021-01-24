Kar banyosunun ardından buz gibi suya girdiler - Son Dakika

Kar banyosunun ardından buz gibi suya girdiler

Bu yıl da geleneğini bozmadılar

BURSA - Uludağ'da sezonun geç açılması onları da etkiledi. Bursalı üç arkadaşın geleneksel hale getirdikleri yeni yıla kar banyosuyla girme etkinliği gecikmeli de olsa gerçekleşti.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ eteklerine çıkan Necati Öztürk arkadaşları Osman Demir ve Zahir Yolcu, her yıl geleneksel hale getirdiği kar banyosunu bu yılda devam ettirdi. Kar ve temiz havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkan Necati Öztürk ve arkadaşları, beyaza bürünen Uludağ'da karda yürümenin tadını çıkartırken, Uludağ eteklerinde eksi 2 derecede kar banyosu yaparak buz gibi suya girdi.

3 arkadaş ile yürüyüşe çıktıklarını belirten Necati Öztürk, "Kar banyosu yapmak için çıktık ama kar biraz yumuşak geldi. Gözümüze hoşta görünmedi. Bu sene değişiklik olsun. Her sene karda yüzüyoruz. Bu sene hakkıyla suya girelim. Su da yüzelim" dediklerini söyledi.

Üşüyüp üşümediklerini esprili dille anlatan arkadaşlar, vücutlarının dirençlerini artırdıklarını belirterek, korona virüsüne de kork bizden diyerek mesaj göndermeyi unutmadı.