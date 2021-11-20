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Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! - Son Dakika

Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

20.11.2021 19:57
Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den rüzgarın; yarın öğle saatlerine kadar, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına ilişkin uyarı yapıldı.

Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

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