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Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı - Son Dakika

Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı

28.01.2022 21:29

Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı Muş'ta 9 Aralık 2021'den bu yana karla mücadele yürüten il özel idaresi kar kaplanları, sarp dağların bulunduğu zorlu coğrafyada 15 bin kilometre yol açma çalışması yaptı.

Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı

MUŞ - Muş'ta 9 Aralık 2021'den bu yana karla mücadele yürüten il özel idaresi kar kaplanları, sarp dağların bulunduğu zorlu coğrafyada 15 bin kilometre yol açma çalışması yaptı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta, zorlu coğrafyaya rağmen karla mücadele eden ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz fedakarca görev yapıyor. 59 iş makinesi ve 94 personelle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, fırtına ve tipiye rağmen aralıksız çalışıyor. Kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yollarında canla başla çalışan kar kaplanları, 50 günlük süre içerisinde 15 bin kilometre yol açtı.

"15 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık"

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarının açılması için ekiplerin kesintisiz çalışma yaptığını söyledi. İl özel idaresi olarak 9 Aralık 2021'den bu yana yaklaşık 5. kezdir köy yollarını açtıklarını kaydeden Yentür, "Yaklaşık 15 bin kilometre karla mücadele çalışması yapmış bulunmaktayız. Yüksek yerlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle birçok köyümüzde kar yağmasa dahi fırtına ve tipiden dolayı yollar kapanıyor. Bugün itibariyle yağan kar miktarımız şehir merkezinde 145 santimetredir. Yüksek yerlerde yer yer 2-3 metre, 2 bin 500 rakımın üzerinde olan yerlerde ise 4 metreye yakın kar yağdığı alınan meteorolojik bir veridir. Muş halkının yüzde 50'sinin kırsalda yaşamış olduğu bir kentte vatandaşlarımızın seyrüseferini kolaylaştırmak, özellikle hasta ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada her türlü yol açma çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

"Kar bir afettir"

Zorluğun en büyüğünü çalışanların yaşamakta olduğunu anlatan Yentür, "Kar bir afettir. Kar mücadelesi zor bir süreçtir. Bütün personelimiz geceli gündüzlü vatandaşımıza, nefesin olduğu her yere hizmet götürmektedir. Hastalarımız var, rutin hastalarımız var, diyaliz hastalarımız var, doğum hastalarımız var, ölümlerimiz var, taziyelerimiz var. Bugüne dek hiçbir vatandaşımız karın yağmasından dolayı, yolun kapanmasından dolayı bir sıkıntı yaşamamıştır. Bu da güçlü olan bir yönümüzdür" ifadelerini kullandı.

Özellikle asılsız ihbarlar noktasında muhtarlara bilgilendirme yapıldığını ve bu durumun hizmetin gideceği diğer kesimleri olumsuz yönde etkileyeceğini anlattıklarını vurgulayan Yentür, "Nispeten asılsız ihbarlar var. Az ama yine de birkaç tane asılsız ihbar her gün çıkıyor. Biz bunların teyidini önce köyün muhtarıyla, daha sonra orada yaşayan bireylere danışarak yapıyoruz. Gerçekten bir sıkıntı varsa o konuyu öncelik sırasına alıyoruz. Yağış anında çok önemli bir vaka yoksa bekletiyoruz. Çünkü açtığımız yollar belli bir süre sonra tekrar kapanıyor. Bu yolların sıkıntısını kar yağışı dindikten sonra yapmamızda fayda vardır. Bu da kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için önemli olan bir husustur" diye konuştu.

"Karla mücadelenin külfeti 15 milyon liranın üstündedir"

Yaklaşık 59 iş makinesi ve 94 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydeden Yentür, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yıllık ortalama 600 bin litre sadece araçlar için yakıt tüketiyoruz. Muş gibi bir yerde kar yağışı yıllık yaklaşık 15 milyon liranın üstünde bir külfet getirmektedir. Kar mücadelesi külfettir ama diğer taraftan karın yağması bir nimettir. Yer altı su kaynaklarını ve nehirleri beslemekte büyük bir fayda sağlıyor. Tipi ve fırtınanın olduğu dönemlerde özellikle sahayı bilen yetkili personellerimiz izlerini bazen kaybetmektedir. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü noktalarda araçlarımız şarampollere düşmektedir. Bu bizim zorluğumuzdur. Özellikle bu tür havalarda sadece önemli bir vaka varsa biz mücadele ediyoruz. Bu zorlukları yaşıyoruz. Nihayetinde biz bu zorlukların tamamının arkasında o vatandaşımıza, köylümüze, mezrada yaşayana, kırsalda yaşayana, yolda kalanın ulaşması gereken noktaya ulaştırdığımızda bu rahatlığı yaşamış oluyoruz.

Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı
Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı
Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı

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Fırtına, Aralık, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kaplanları 50 günde 15 bin kilometre yol açma çalışması yol açma çalışması yaptı - Son Dakika
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