Kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekilmeye devam ediliyor - Son Dakika

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam yollarda bırakılan araçlar çekiliyor.

Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sırasında yollarda kalan araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yolların açılmasıyla birçok sürücü aracını bıraktığı yerden kaldırırken, bazı araçlar ise henüz alınmadı.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan araçların sahiplerine ulaşarak araçların kaldırılmasını istiyor. Sürücülerine ulaşılamayan araçlar ise iş makineleri yardımıyla yol kenarlarına alınıyor.

Bu arada, TEM Otoyolu Edirne istikameti İstoç mevkisinde ikinci şeritte bırakılan İETT otobüsünün yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, sürücüsünün dün gece D-100 kara yolu Haramidere mevkisi yan yol bağlantı yollarından birinde bıraktığı otomobil nedeniyle bir tır yolda ilerlemekte sorun yaşadı. Tır geçtiği sırada yol üzerinde park halindeki otomobilin arka tamponuna zarar verdi. Daha sonra otomobil sürücüsü aracını yoldan aldı.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisi yan yolda da bazı araçların henüz yoldan alınmadığı görüldü.

Batışehir mevkisinde TEM otoyolunda kaldırılmayan bir araç da trafikte tehlikeye neden oldu.