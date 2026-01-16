Kar Sebebiyle 167 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 167 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 133 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, 230 iş makinesiyle kırsalda kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 3 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Çukurca kara yolunda çığların düştüğü noktalarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis

Muş'ta il genelinde kar yağışının ardından 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yolu kardan kapanan 56 yerleşim yerine dünden bu yana yeniden ulaşım sağladıklarını söyledi.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını ifade eden Yentür, kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını bildirdi.

Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle 18 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.