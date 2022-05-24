Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı - Son Dakika
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Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı

24.05.2022 09:50

Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandıBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesi sonucu doğa yeniden canlandı.

Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesi sonucu doğa yeniden canlandı.

Bu kış sezonunda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, mayıs ayında havaların ısınmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Geçen yıl tüm dünyada etkisini gösteren kuraklıktan hayvanlar, araziler ve insanlar olumsuz etkilenmişti. Bu yıl ise artan yağış ile birlikte akarsuların debisi artarken, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise hayli umutlu.

Tatvan ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Dönertaş köyünün sarp dağlarında güneşin kendisini iyice göstermesiyle birlikte eriyen karların suyu akarsular aracılığıyla ovalara ve göllere taşınıyor. Akarsuların kıvrımlı yapısı ile görsel şölen oluşturması ise doğaseverlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Geçen yıl yaşanan su sıkıntısından dolayı hayvanların ve insanların çok zorluk yaşadığını belirten İhsan Ölmez adlı vatandaş, "Bölgemiz geçen yıla nazaran bu yıl çok fazla yağış aldı. Bu yüzden karlar havaların ısınmasıyla yavaş yavaş erimeye başladı. Geçen yılın zorluğunu bu yıl çekmiyoruz" dedi.

Akarsuların güzel bir görsel şölen oluşturduğunu dile getiren Enes Tarlan da, "Burada kar kütlelerinin erimesi ile kıvrımlı uzanarak bir göl oluştuğunu gördük. Geçen yıl yağış az olduğundan kuraklık fazlaydı. Hayvanların beslenememesi ve arazilerin kurumasının sebebi yağışların az olduğundan dolayıydı. Tabi ki bu duruma üzüldük ama bu yıl yağışlardan dolayı sularımız gürül gürül akıyor. Bizler de doğaseverler olarak buraya geldik ve güzel bir görsel şölen ile karşılaştık. Dağdan eriyen o karlar mayıs ayında olmamıza rağmen oluşturduğu görüntülerle umut vericidir" diye konuştu.

Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı

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Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı - Son Dakika


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