Son Dakika Haberleri: Kar Üstünde Cirit Gösterisi Nefes Kesti

Kar Üstünde Cirit Gösterisi Nefes Kesti

1 saat önce

Kars'ta ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti.

Kar Üstünde Cirit Gösterisi Nefes Kesti, System.String[]
Kars'ta ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti. Soğuk havada yapılan gösteri atların feslerini dondurdu.

Kars'ın Selim ilçesinde ata sporu cirit zor koşullar altında sürdürülüyor. İlçeye bağlı Başköy ve Kekeç köylerinde gençlerin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösterisi yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Karslı zeminde yapılan cirit gösterisi zaman zaman atlara ve sürücülerine zor anlar yaşattı. Karla kaplanan müsabaka alanında atların zaman zaman izleyicilerin arasına dalması heyecan dolu dakikalar yaşanmasına neden olurken, cirit gösterisini izleyen vatandaşlar ise keyifli anlar yaşadı. Allah-u Ekber Dağları eteklerinde renkli görüntülerin yaşandığı cirit gösterisi sonrasında vatandaşlar atlara binerek bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

Başköy, Selim, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu Göz Doktoru Olan Vekilden Korkunç İddia: SGK'nın Kanser İlacı Kör Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Üstünde Cirit Gösterisi Nefes Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]