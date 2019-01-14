Son Dakika Haberleri: Kar Üstünde Kitap Sergisi Açıldı

Kar Üstünde Kitap Sergisi Açıldı

1 saat önce

Kar üstünde kitap sergisi açıldı Mersin'de yaşayan yazar ve şairlerin kitaplarından oluşan ve kar üzerinde açılan sergiyle ilginç bir etkinliğe imza atıldıMERSİN - Mersin Yazarlar Derneği kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla Toros Dağları eteklerindeki Güzelyayla Mahallesi'nde kar...

Kar üstünde kitap sergisi açıldı
Mersin'de yaşayan yazar ve şairlerin kitaplarından oluşan ve kar üzerinde açılan sergiyle ilginç bir etkinliğe imza atıldı

MERSİN - Mersin Yazarlar Derneği kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla Toros Dağları eteklerindeki Güzelyayla Mahallesi'nde kar üstünde 'Kardelen Kitaplığı' kitap sergisi açtı.
MYD üyeleri, Mersin'de yaşayan yazar ve şairlerin kitaplarından oluşan ve kar üzerinde açılan sergiyle ilginç bir etkinliğe imza attılar. Merkez Toroslar ilçesine bağlı, Mersin'e 30 kilometre uzaklıktaki Güzelyayla Mahallesi'nde kar üstünde gerçekleştirilen serginin açılışını MYD yönetimi kurdele keserek yaptı.
Çıtalara tutturulmuş kitapların karlar üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulan serginin açılışında konuşan MYD Başkanı Rüştü Aydın, kar üzerindeki kitaplar kardelen çiçeklerine benzediği için sergiye Kardelen Kitaplığı adını verdiklerini söyledi. Kitap ve yazarı tanıtmanın etkinlikler ile olabileceğine inandığını belirten Aydın, bu sergiyle de daha çok insana kitap sevdirmeyi ve okutmayı hedeflediklerini vurguladı. Herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istediklerini dile getiren Aydın, bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

Güzelyayla, Mersin, Kar, Genel
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