Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli- Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunun dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kara yolu, ekiplerimizin gece boyu süren çalışmaları neticesinde araç trafiğine açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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