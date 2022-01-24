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Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı

24.01.2022 10:21
Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli- Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunun dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kara yolu, ekiplerimizin gece boyu süren çalışmaları neticesinde araç trafiğine açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Tunceli Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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