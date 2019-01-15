Kar ve Tipi Nedeniyle Sivas-Erzincan Yolu Ulaşıma Kapandı (2)
1 saat önce
JANDARMA ÇORBA İKRAMINDA BULUNDUBölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu.
JANDARMA ÇORBA İKRAMINDA BULUNDU
Bölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu. Jandarma
ekipleri de Karayolları Bakımevine sığınan kişilere sıcak çorba ikramında bulundu. Yaklaşık 100 kişinin bakımevinde bekletildiği, yolların açılması durumunda araçların geçişine izin verileceği öğrenildi. Sivas
ve Erzincan
istikametinden karşılıklı gelen araçlar da, İmranlı
ve Refahiye
ilçelerinde tutularak yolun kapalı olduğu bölgeye gönderilmiyor.
Bu arada Kayseri- Malatya
karayolu da Sivas'ın Gürün
ilçesindeki kar yağışı nedeni ile tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: DHA
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