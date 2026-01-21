Kar ve Tipi Ulaşımı Engelliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle 551 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da önceki günlerde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle 335 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 110, Kars'ta 63, Ardahan'da 35, Tunceli'de ise 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.