Kar ve Tipi Yüzünden 288 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 288 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 55, ilçelerden Adaklı'da 30, Genç'te 39, Karlıova'da 25, Kiğı'da 12, Solhan'da 5, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 6 olmak üzere 192 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Elazığ

Kentteki bazı ilçeler ile yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Arıcak'ta 4, Maden'de 11, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 13, Palu'da 19 ve Sivrice'de 40 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 93 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta da kar ve tipi nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.