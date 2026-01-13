Kar Yağışı 176 Köy Yolunu Kapattı

Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bartın'da aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 10, Ulus ilçesinde 30 ve Amasra'da 3 olmak üzere 43 köye ulaşılamıyor.

Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 80 santimetreye ulaştı.

Sorumluluk sahasında 24 iş makinesi ve 48 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları yürütüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle Merkez'de 20, Kozlu'da 20, Çaycuma'da 15, Devrek'te 12, Karadeniz Ereğli'de 63 ve Gökçebey'de 3 olmak üzere 133 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.