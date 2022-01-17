Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu - Son Dakika

Hakkari'deki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, yaşanan silah kazası sonucu şehit düştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden kara ve havayoluyla alınamayan şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu.

ÜS BÖLGESİNDEN ALINARAK HAKKARİ İL MERKEZİNE GETİRİLDİ

Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine getirildi. Şehit Soyutemiz için saat 15.00'te Fatih Kışlası'nda yapılacak törenle memleketi Kırşehir'e uğurlanacağı belirtildi.

VALİ AKBIYIK DA KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda köylülere teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.