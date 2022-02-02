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Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor - Son Dakika

Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor

02.02.2022 15:16

Kar yığınları kamyonlarla taşınıyorKONYA Konya'nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim'de kent merkezindeki karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor

KONYA Konya'nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim'de kent merkezindeki karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Hadim'de belediye ekipleri, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken karın ulaşımı aksatmaması ve vatandaşın mağdur olmaması için çalışma başlattı. İş makineleri ile belirli bölgelere toplanan kar kütleleri, kamyonlarla şehir dışına ve kiraz bahçelerine taşınıyor. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolları açık tutmak için ekiplerin 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İlçe merkezinden her sene kamyonlarla kar taşıdıklarını belirten Başkan Hadimioğlu, "Maşallah ilçemizde bu kış bereketli geçiyor. İnşallah bu şekilde bereketiyle devam eder. Cenab-ı Allah afetinden de korusun. Bu kış mevsiminde kar bereketi yaşıyoruz. İlçemizin farklı kesimlerine yaklaşık olarak 2,5 metreden fazla kar yağışı kaydedildi. Bu sene ilçe merkezinde 5. kez kar temizliği yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın çarşı içinde rahat dolaşması için kar temizliği yaptık. İnşallah bu bereket devam eder" dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 250 kamyon karın kiraz bahçeleri ve sulama alanlarına taşındığını belirten Hadimioğlu, "Bu yağışların hem bölgemiz tarımına, hem de Konya Ovası Projesi kapsamında Konya tarımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Barajlarımız doluyor, daha da dolacak. İnşallah bereketli bir tarım mevsimi de geçiririz. Biz bu karları yol kenarlarındaki ağaçlara ve kiraz bahçelerine taşıyoruz. Kar kiraz için berekettir. Kar, kiraz ağacının dibinde ne kadar uzun süre durursa ağaç da o kadar geç uyanıyor. Kiraz da daha geç mevsimde ve daha kıymetli zamanda satılma durumuna geldiği için kar kiraz için ayrıca bereket oluşturuyor" diye konuştu.

Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor

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Hisarcık, Hadim, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yığınları kamyonlarla taşınıyor - Son Dakika


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