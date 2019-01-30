Kara Havacılık Komutanlığı'nda Fetö Soruşturması: 63 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararıANKARA'da, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48 pilot ve bu kişileri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Havacılık Komutanlığı
'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı
ANKARA'da, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48 pilot ve bu kişileri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Pilotlardan 46'sının halen helikopter pilotu olarak aktif görev yaptığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yapan şüpheli pilotların, FETÖ'nün mahrem imamlar
ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3'ü pilot albay, 4'ü pilot yarbay, 4'ü pilot binbaşı, 9'u pilot yüzbaşı, 27'si pilot üsteğmen, 1'i teğmen olmak üzere toplam 48 şüpheli ile bu askerleri örgüt adına yönetip, yönlendiren 15 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 63 şüpheliden büyük bölümü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 48 pilottan 46'sının halen helikopter pilotu olarak aktif görev yaptığı belirtildi.
ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:30 Kaynak: DHA
Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı
Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi
Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı