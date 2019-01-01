Son Dakika Haberleri: Kara Hazırlıksız Yakalanan Sürücüler Yolda Kaldı

Kara Hazırlıksız Yakalanan Sürücüler Yolda Kaldı

1 saat önce

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyorBALIKESİR - Balıkesir'de yeni yılın ilk günü öğleden sonra bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Balıkesir'de yeni yılın ilk günü öğleden sonra bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Balıkesir'e bağlı Balya, Bigadiç, İvrindi, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar dolayısı ile maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Yeni yılın ilk gününde kar yağışının yaşandığı ilçelerde ulaşım zorlukla sağlandı. İlçeler arasında yolculuk eden araçlar kar yağışında yolda kalırken, yolda kalan araçlara yine diğer sürücüler yardımcı oldu. Özellikle Bigadiç ve Sındırgı yollarında ulaşımda aksama meydana gelirken, emniyet ekipleri zincirsiz yola çıkışlara izin vermedi. Kar yağışına yolda yakalanan vatandaşlar ise yol kenarlarında zincir takarak yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi beklenirken, 35 köy yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bilgisine ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:23 Kaynak: İHA

Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir, Kar, 3. Sayfa
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