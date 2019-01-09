Kara, " Rakiplerimizle Başa Çıkacak Gücümüz ve Kalitemiz Var"

Ligin ikinci yarısında çok zorlu maçlar oynayacaklarını ancak kendilerinin de kolay bir takım olmadığını dile getiren Erhan Kara, " Rakiplerimizle başa çıkacak güce sahibiz" dedi. Futbola 2008 yılında Zeytinburnu'nun alt yapısında başladığını söyleyerek sözlerine başlayan Erhan Kara, " Futbola 13 yaşında Zeytinburnuspor'un altyapısında başladım. Çocukluğum sokak aralarında futbol oynayarak geçti. Dayım, Ali Kara beni Zeytinburnuspor'un alt yapısına götürdü. Allah, ondan bin kere razı olsun. 2 sene Zeytinburnuspor'un alt yapısında oynadıktan sonra üç büyük takımların ilgisini çektim. Kendi verdiğim kararla Galatasaray'ın alt yapısına gittim. 6 sene Galatasaray'ın alt yapısında çeşitli kategorilerde oynadım. Oradan ayrıldım ve daha sonra 2012 yılında Karagümrükspor'a transfer oldum ve profesyonel futbol hayatım başladı. Karagümrükspor'da ilk sezonumda şampiyonluk sevinci yaşadım ve 3. Lig'den, 2. Lig'e yükseldik" diye konuştu.

" O Dönemlerde Tercih Hataları Yaptım"

Karagümrükspor'da o sene gösterdiği başarılı performansın ardından yine büyük takımların dikkatini çektiğini ifade eden Erhan Kara, " Ancak tercih hataları yaptım. O dönemde 1461 Trabzonspor'a transfer oldum. Bir süre 1461 Trabzonspor'da oynadıktan sonra Trabzonspor'a gideceğimi düşündüm. 2 senem kötü geçti ve bir düşüş yaşadım. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyespor maceram başladı" sözlerini kullandı.

" Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teklifini Hiç Düşünmeden Kabul Ettim"

2017 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor macerasının başladığını söyleyerek sözlerine devam eden Erhan Kara, " Manisa'nın güzel bir şehir olduğunu biliyordum. Ayrıca kulüp olarak da çok güzel bir yapılanması vardı. Bende hiç düşünmeden kararımı verdim ve bu transfer gerçekleşti. İyi ki de gelmişim Manisa Büyükşehir Belediyespor'a. Çok güzel bir oluşum var burada. Geçen sene şampiyonluk sevinci yaşadım. Allah bunu nasip etti bize. Bu sezonda inşallah ikinci şampiyonluğumu yaşayacağım. Bu takımı çok daha güzel yerlere getireceğiz. Başkanımızın güzel projeleri var. Bizde bu projelere uygun oyuncularız. Bu takımı süper lige kadar taşımak istiyoruz" diye konuştu.

" Golcü Kimliğim Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ön Plana Çıktı"

Takım olarak sisteme dayalı bir futbol oynadıklarını söyleyen Erhan Kara, " Bu da bize daha da katkı sağlıyor. Teknik Direktörümüz Devrim'in taktiği gereği, bizimde hücuma yönelik bekler olduğumuzdan dolayı bende geçen seneden bu yana bir ivme yakaladım. Gol atmak herkesi sevindirir ancak beni çok daha fazla mutlu ediyor gol atmak. O yüzden de her maçta gol atmak istiyorum. Burada bu özelliğim gelişti. Eskiden golcü kimliğim ön planda değildi. Buraya geldikten sonra hem takımım, hem de benim için güzel bir gelişme oldu" dedi.

" Gelişime Açık Bir Futbolcuysanız, Mutlaka Levent Hocayla Çalışmanız Lazım"

Ligin ikinci yarısında maçların çok çetin geçeceğini ancak kendilerinin de zor bir takım olduğunu dile getirerek sözlerini tamamlayan Erhan Kara, " Rakiplerimizle başa çıkacak gücümüz ve kalitemiz var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıttıktan sonra işimizin çok daha kolay olacağını biliyoruz. Levent hocamızın hücuma yönelik bir sistemi var. Teknik Direktörümüz Levent Devrim, her oyuncunun çalışmak isteyeceği bir hoca. Çünkü gelişime açık bir oyuncuysanız, mutlaka Levent hocayla çalışmanız lazım. Ben düşüş yaşarken beni buraya getirdi. Yeniden çıkış yakalamamda Levent hocamızın payı gerçekten çok büyük" ifadelerini kullandı.