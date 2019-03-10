Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy
Kavşağı- Pendik
Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül
'e kadar TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek. İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca
Kavşağı- Gaziemir
Kavşağı arası Yıldız Mahallesi
'nde kavşak inşaatı nedeniyle İzmir- Çeşme
istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Giresun- Espiye
ayrımı- Dereli
yolunun 13-14. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.
Köyceğiz- Ortaca
yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülecek.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Balıkesir- Susurluk
yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy
Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 48. kilometresinde (Ortahisar
Tünel çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım 18 Mart'a kadar tek şeritten kontrollü yapılacak.