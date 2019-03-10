Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı- Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Kavşağı- Gaziemir Kavşağı arası Yıldız Mahallesi'nde kavşak inşaatı nedeniyle İzmir- Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Giresun- Espiye ayrımı- Dereli yolunun 13-14. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.

Köyceğiz- Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülecek.

Darende- Malatya yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 48. kilometresinde (Ortahisar Tünel çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım 18 Mart'a kadar tek şeritten kontrollü yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Kurtköy, Eylül, Pendik, TEM Otoyolu, Ekonomi
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