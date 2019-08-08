Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesimi 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nın bazı kollarının trafiğe kapatılması sebebiyle sürücülerin Tayakadın Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.
Kırıkkale- Karakeçili yolunun 9-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde de muhtelif kesimlerinde tek şerit lokal olarak trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Ödemiş-Kaymakçı- Kiraz yolunun 0-28. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 38-53. kilometrelerinde çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Eğirdir- Şarkikaraağaç yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Şarkikaraağaç-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eğirdir-Şarkikaraağaç istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.
Trabzon- Maçka yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yol ve bağlantılarında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Şanlıurfa- Hilvan yolunun 49-55. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun sol tarafından kontrollü izin veriliyor.
İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 24-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Şarkikaraağaç, Kurtköy, Çatalca, Eğirdir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:38 Kaynak: AA
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