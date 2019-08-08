Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü
yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara
Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesimi 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, Edirne
istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören
Kavşağı'nın bazı kollarının trafiğe kapatılması sebebiyle sürücülerin Tayakadın Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.
Kırıkkale- Karakeçili
yolunun 9-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde de muhtelif kesimlerinde tek şerit lokal olarak trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Ödemiş-Kaymakçı- Kiraz
yolunun 0-28. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin- Çay
yolunun 38-53. kilometrelerinde çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Eğirdir- Şarkikaraağaç
yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Şarkikaraağaç-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eğirdir-Şarkikaraağaç istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.
Trabzon- Maçka
yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yol ve bağlantılarında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Şanlıurfa- Hilvan
yolunun 49-55. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun sol tarafından kontrollü izin veriliyor.
İnebolu-Küre- Kastamonu
yolunun 24-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.