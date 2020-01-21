Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Isparta- Antalya yolunun Kazak-1, Kazak-2 ve Kargı tünellerinde 26 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kütahya- Bozüyük yolunun 42. kilometresindeki köprüde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66, Silifke- Mut yolunun 0-7, Tosya- Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Büyükçekmece, Turgutlu, Silivri, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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