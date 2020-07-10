Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 28-30, Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Bornova-Turgutlu yolunun 14 (Belkahve mevkisi), Selçuk-Kuşadası yolunun 11-13, Korkuteli-Elmalı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde temizlik ve bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Amasya-Turhal devlet yolunun 26-56. kilometrelerinde muhtelif köy kavşak bağlantılarının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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