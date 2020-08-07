Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Edirne yönünde 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 0-10. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Selçuk- Aydın yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elmadağ- Kırıkkale ayrımı- Kalecik yolunun 1-9. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 42-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey- Tavşanlı yolunun 10. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 10 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde Keşap ve Geçilmez tünellerinde ulaşım tek şeritten kontrollü, Uluburun ile Arıdurak tünellerinde ise servis yolundan gerçekleştirilecek.

Sivas-Ulaş- Gürün yolunun 48-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.