Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerindeki (Gebze mevkisi) Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde, banketlere denk gelen alanlarda orta ayak imalat çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde banketler trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3'er şeritten izin veriliyor.

Söz konusu otoyolun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle de her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerindeki otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10. kilometrelerindeki asfalt çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elmadağ-Kırıkkale ayrımı-Kalecik yolunun 9-31. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Mut yolu, 32-33. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 42-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Ulaş-Gürün yolunun 48-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 14 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski yoldan (Ovit Geçidi'nden) gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, İkizdere, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 08:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var         
23:06
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı         
21:47
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş         
20:45
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı         
19:48
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı         
19:09
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi         
19:01
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı         
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti         
17:29
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak         
17:15
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı         
17:12
Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi         
17:10
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti         
17:01
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı         
16:51
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor         
16:47
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı         
16:45
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti         
16:35
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır         
16:11
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek         
15:43
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti         
15:01
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar "Laf dinlemiyorlar" diye isyan etti         
14:42
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti         
13:57
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi         
12:23
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı         
11:00
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 08:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei