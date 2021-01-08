Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırşehir- Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Narlı-Pazarcık-Gölbaşı yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından devam ediyor.

Karayazı-Elmalıdere yolunun 33-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.