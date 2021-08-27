Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunda üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Keşan istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Torbalı-Pamukyazı yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17, Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarlarını onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 40-50. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-34. kilometrelerindeki Deriner-1 ve Narlık tünelleri ile muhtelif kesimlerde yapılacak temizlik ve drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.