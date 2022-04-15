Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

15.04.2022 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize- Ardeşen yolunun 49. kilometresindeki Pazar-2 Tüneli'nin Rize-Ardeşen istikametinde bulunan güney tüpünde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle 23 Mayıs'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde meydana gelen yol çökmesi sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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İzmir TEM Şube öğrencilere tarihi yerleri gezdiriyor İzmir TEM Şube öğrencilere tarihi yerleri gezdiriyor

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Ardeşen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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