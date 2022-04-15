Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize- Ardeşen yolunun 49. kilometresindeki Pazar-2 Tüneli'nin Rize-Ardeşen istikametinde bulunan güney tüpünde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle 23 Mayıs'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde meydana gelen yol çökmesi sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.