Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- İzmir Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerinde Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle muhtelif şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolunun Gelibolu Güney Kavşağı- 1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometrelerinde sathi kaplama, Digor- Iğdır yolunun 54-59. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tekirdağ- İstanbul il sınırı-Çorlu-Silivri yolunun 0-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya- Darende yolunun 37-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.