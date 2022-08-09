Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

09.08.2022 08:23
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale-Keskin- Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ile Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara- İzmir YHT Hattı inşaatı sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 22-29. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya- Adıyaman il sınırı-Gölbaşı-Malatya yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 0-14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kırıkkale, Kırşehir, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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