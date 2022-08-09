Kara yollarında durum

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap , Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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