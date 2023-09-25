Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Son Güncelleme: 25.09.2023 13:09

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde silahlı Ermeni grupların döşediği mayının dün patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde silahlı Ermeni grupların döşediği mayının dün patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 17.35'de Azerbaycan ordusuna ait bir kamyonun Azerbaycan mevzilerine giden ikmal yolundan geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından önceden döşenen tanksavar mayın patladı. Patlamada infilak eden askeri kamyonda bulunan Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov isimli 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

YARALI ASKERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Araçta bulunan diğer askerin Elvin Aliyev olduğu ve yaralandığı bildirildi. Aliyev'in, ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

19 EYLÜL'DE OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Azerbaycan, Karabağ'da mayın patlaması sonucu 4'ü polis 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmıştı. Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermişti.

Karabağ'da dün meydana gelen mayın patlaması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika
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