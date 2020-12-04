Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı - Son Dakika

Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı

04.12.2020 14:58
Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı, System.String[]

Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ'da şehit düşen 2 bin 783 kişi Manisa'da dualarla anıldı.

Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ'da şehit düşen 2 bin 783 kişi Manisa'da dualarla anıldı. Azerbaycan ve Türkiye Milli marşlarının çalındığı etkinlikte her iki devlet için yapılan duanın ardından Azerbaycan Kardeşlik Parkındaki anıta karanfil bırakıldı.

Manisa'da yaşayan Azerbaycan Türkleri Karabağ'da şehit düşen 2 bin 783 kişiyi dualarla andı. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlik Azerbaycan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen ve binlerce Azerbaycan Türkünün soykırıma uğradığı ve topraklarından sürüldüğü Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan şehitlerini unutmadı. Azerbaycan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak 2. Karabağ Savaşında şehit olan 2 bin 783 Azerbaycan askeri ve vatandaşı için anma programı düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Azerbaycan Kardeşlik Parkında yapılan anma programına pandemi nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirildi. Azerbaycan saatiyle 12.00'da Türkiye saatiyle 11.00'da eş zamanlı her iki ülkede aynı anda yapılan anma programında Türkiye ve Azerbaycan Marşları çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Azerbaycan Kardeşlik Parkındaki anıta da Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından çelenk sunumu yapılırken, katılımcılar da karanfil bıraktı. Mehmet Turhan tarafından yaptırılan duayla hem Azerbaycan hem de Türkiye'deki şehitler anıldı. Anma etkinliğine Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinin yanı sıra Manisa'daki diğer STK temsilcileri de destek vererek 'Tek millet iki devlet' vurgusu yaptı.

"Şehitlerimizin aziz tinleri şad, mekanları uçmağ olsun"

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, "Azerbaycan'da Karabağ'daki 2 bin 783 şehidin anısına Azerbaycan'da saat 12.00'da, Türkiye'de saat 11.00 de eş zamanlı İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı ve ardından tüm şehitlerimiz için anısına dua okutuldu. Azerbaycan Kardeşlik Parkındaki anıta karanfil bıraktık. Şehitlerimizin ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Bir millet iki devletiz. 2'inci Karabağ savaşında şehit düşen 2 bin 783 vatan evladını, tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen anma programı ile rahmetle andık ve yad ettik. Şehitlerimizin aziz tinleri şad, mekanları uçmağ olsun." dedi. - MANİSA

Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı

Azerbaycan, Karabağ, Manisa, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı - Son Dakika


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