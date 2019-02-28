Son Dakika Haberleri: Karabeyler Mahallesi'ne Taşkın Önlemi

Karabeyler Mahallesi'ne Taşkın Önlemi

34 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Karabeyler Mahallesi'nde başlattığı menfez çalışmasını tamamlayarak, aşırı yağışlardaki dere taşkın riskine karşı önlem aldı.

Karabeyler Mahallesi'ne Taşkın Önlemi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere ıslah, korkuluk ve menfez çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi'nde iki ayrı noktada 10 adet prefabrik kutu menfez montajı gerçekleştirdi. Yürütülen menfez çalışması sayesinde aşırı yağışlarda olası taşkınlar ortadan kaldırılarak, yaya ve araç geçişi güvenli hale getirildi.

"Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun"

Karabeyler Mahalle Muhtarı Halil Bilek, "Bu iş yapılmadan önce vatandaşlarımız evlerine geçmekte zorlanıyordu, çocuklarımız okula gidip gelirken sıkıntı çekiyordu. Bu yapılan bizim için çok güzel bir çalışma oldu. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden biz çok memnunuz. İhtiyacımız neyse görülüp yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:30 Kaynak: Bültenler

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