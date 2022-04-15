Karabük Aydınlıkevler Veteranlar, ligdeki son maça odaklandı - Son Dakika
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Karabük Aydınlıkevler Veteranlar, ligdeki son maça odaklandı

15.04.2022 13:39
Karabük Aydınlıkevler Veteranlar, ligdeki son maça odaklandı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden ve son haftalarda çıktığı maçlardan puanlar alarak lige damga vuran Karabük Aydınlıkevler Veterenlar, son maça odaklandı.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden ve son haftalarda çıktığı maçlardan puanlar alarak lige damga vuran Karabük Aydınlıkevler Veterenlar, son maça odaklandı.

Ligin 16. haftasında sahasında ağırladığı yenilgisiz lider Karadeniz Ereğli Zafer Men Masterler'i 2-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Aydınlıkevler Veterenlar, 17. haftada deplasmanda Safranbolu Veterenları'ı da 4-0 yendi.

Ligin 18. haftasında Çankırı deplasmanına giden Aydınlıkevler, Belediyespor Veteranlar ile 1-1 berabere kalarak puanını 27'ye yükseltti.

Lig sıralamasında kendisine 4. sırada yer bulan Aydınlıkevler Veterenlar, son maçını Karabük Yaşa ve Yaşat takımı ile sahasında yapacak.

Geçen sezon ligi son sırada tamamlayan ve bu sezon çıkış yakalayan Aydınlıkevler Veteranlar, gol krallığında da lige damgasını vurdu.

Aydınlıkevler Veteranlar'ın oyuncusu Suat Gergen, 25 gol ile hem Batı Karadeniz hem de ülke genelindeki 9 bölge liginin en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip.

Gergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak çok iyi bir ekibe sahip olduklarını, golleri takım arkadaşları sayesinde kaydedebildiklerini ifade etti.

Teknik direktör Erçin Öz ise son maçı da kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek ve Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına gitmek istediklerini kaydetti.

Kulüp yöneticisi Mustafa Türkmen de TMVFL bünyesinde Karabük'ü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını, her geçen yıl iyiye gittiklerini aktardı.

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Batı Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Aydınlıkevler Veteranlar, ligdeki son maça odaklandı - Son Dakika


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