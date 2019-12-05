Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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Karabük Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Karabük Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.
Karabük Belediye meclisi aralık ayı toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleştirildi.
Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.
Toplantı sonunda, Karabük Belediye meclisi ocak ayı toplantısının 08 Ocak 2020 tarihinde saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - KARABÜK
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