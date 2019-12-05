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Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karabük Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Karabük Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.


Karabük Belediye meclisi aralık ayı toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleştirildi.


Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.


Toplantı sonunda, Karabük Belediye meclisi ocak ayı toplantısının 08 Ocak 2020 tarihinde saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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