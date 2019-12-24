Karabük Belediyesinde ÇOGEP Projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük Belediyesinde ÇOGEP Projesine destek - Son Dakika

Karabük Belediyesinde ÇOGEP Projesine destek

6 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı" (ÇOGEP) projesine destek verdi.

Karabük Belediyesinde ÇOGEP Projesine destek, System.String[]

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı" (ÇOGEP) projesine destek verdi.


İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesud Yılmaz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Emine Ulupınar ve beraberindeki emniyet personeli Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü; Karabük Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ortaklığında "Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı" kapsamında 2020 yılı içerisinde mesleki, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri hayata geçirecek.


Başka Vergili, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen projelere her zaman büyük önem verdiklerini, bu projede de belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Vergili, "Başta Sayın İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm teşkilatımızı kutluyorum, son derece iyi düşünülmüş bir proje, gençlerimizi suçtan uzak tutmak, onları sağlıklı beyinler olarak yetiştirmek ve üretime dahil etmek çok önemli, bu proje ile bir gencimizi dahi suçtan uzak tutsak ya da üretime dahil etsek bile hedefine ulaşmış sayarız, bizde belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yaparız" dedi.


Yaklaşık 6 bin 618 çocuk ve gence ulaşılması hedeflenen proje kapsamında; aşçı çıraklığı, filografi, satış görevlisi, bağlama ve tenis kurslarının yanı sıra, hasta ve engelli bireylerin ziyareti, il ve ilçe gezileri, piknik ve sinema etkinlikleri, çocuk evleri ziyaretleri, okullarda eğirim semineri ve güvenli bilgisayar ve internet kullanımı semineri gibi etkinlikler planlanıyor. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada!
Küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtaran genç kahraman ilan edildi Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
01:49 Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
01:42 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:38 Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
01:33 221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
01:28 İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük Belediyesinde ÇOGEP Projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]