Karabük İhracat Destek Ofisi hizmete başladı

Karabük'ün ihracatçı sayısının arttırılması, mevcut ihracatçılara ve ihracat potansiyeli olan firmalara hizmet vermek amacıyla Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) yaptığı Karabük İhracat Destek Ofisi kurulması talebi Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından onaylanarak resmi olarak faaliyetine başladı.



Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Ticaret Bakanlığı görev ve teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 441'nci ve 452'nci maddeleri ile 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar kanununun 56'ncı ve 12'nci maddesi yanında Ticaret Bakanlığı ile TOBB arasında imzalana İhracat Destek Ofisleri kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü kapsamında talep ettikleri Karabük İhracat Destek Ofisinin, Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından onaylandığını, kuruluşa ilişkin protokolün TOBB ile imzalandığını söyledi. Bu protokole istinaden hizmet binasının 5'nci katında Karabük İhracat Destek Ofisinin hizmet verdiğini ifade eden Mescier, "Konusunda uzman iki personelimizle birlikte faaliyetlerine başlamıştır. Karabük İhracat Destek Ofisimiz öncelikle ilimizdeki ihracatçılara ve ihracat potansiyeli olan firmalara başta devlet yardımları olmak üzere ihracata ilişkin uygulamalar ve pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında düzgün bilgi sağlanması, eğitimler gerçekleştirmesi, nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, yurtiçi ve yurtdışında tanıtıcı faaliyetlerde bulunması, işbirliği fırsatları yaratılması, konuyla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve TOBB'a yapılan çalışmalar ile ilgili raporlamalar yapılması gibi ihracatı arttıracak destek faaliyetlerinde bulunacaktır. Bu vesile ile Karabük İhracat Destek Ofisinin ilimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diler, bu ofisin ilimize kazandırılmasını sağlayan Ticaret Bakanlığımıza ve TOBB'a teşekkür ederim" dedi. - KARABÜK