Karabük\'te Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı

Karabük'te 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı.
Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki B.Ç'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Apartmanda mahsur kalan 5'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
