Karabük'te Balkondan Düşen Kişi Yaralandı
31 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondan düşen kişi yaralandı.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde balkondan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı
Mahallesi Cebeci Sokak'ta oturan Türker Özen, ikinci kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Ailenin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şahıs ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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