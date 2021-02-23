Karabük'te eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Karabük'te, eski karısını silahla vurarak öldüren sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Aydın Yılmaz, öldürülen Vildan Akkaya'nın yakınları, avukatı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri hazır bulundu.

Sanık Yılmaz, savunmasında, cinayeti işlediği sırada kendinde olmadığını iddia etti.

Olay günü iş yerine gitmeden önce Akkaya'yı aradığını belirten Yılmaz, "Taksiye binerek çalıştığı iş yerine gittim. Ben genellikle gittiğimde personel kapısından abisinin işlettiği iş yerine giren eski eşime şakalar yapardım. Yine personel kapısından girdim. Bu sırada maktul beni fark etti. 'Ne işin var lan burada.' gibi bir şey dedi. Ben de refleks mi diyeyim yoksa başka bir şey mi açıklayamadığım bir şekilde anlık bir olayla yanımda bulundurduğum silahla 3-4 metre mesafeden tek el ateş ettim." dedi.

Yılmaz, pişman olduğunu söyledi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Savcı mütalaasında, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celsenin 18 Mayıs'ta görülmesine karar verdi.

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına gazetecilere açıklamada yapan avukat Nilda Baltalı, Akkaya'nın, evliliği boyuncu eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Akkaya'nın boşanmak için mücadele verdiğini belirten Baltalı, şunları kaydetti:

"Bugün Vildan'ın anısına mücadelesini biz sürdürdük. Tanıklar ve müştekiler Vildan'ın yaşadığı şiddeti anlattı. Ölüm tehditleri aldığını, katil tarafından defalarca öldürülmekle tehdit edildiğini bizzat Vildan kendisi de suç duyurusunda bulunarak söylemişti. Zaten ölümünden sadece birkaç gün önce 1 ay uzaklaştırma kararları var. Vildan suç duyurusunda bulunarak, eşinin kendisini öldüreceğini söyleyerek çeşit mesajları gösteriyor. Bu mesajlar, telefon konuşmalarında "Seni öldüreceğim, seni yaşatmam, boşanırsam seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunuyor."

Baltalı, bugün karar verilmesini beklediklerini ifade ederek, "Tasarlayarak öldürmeden çok önemli emsal bir karar alacağımızdan çok emindik. Çünkü kadın cinayetlerinde nitelikli halden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için tasarlayarak öldürmeden iddianame hazırlanmıştı. Bütün suç unsurları burada mevcuttur. Savcı mütalaasında tasarlayarak öldürmeden görüş bildirdi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumunda tekrardan rapor bekliyoruz." dedi.

Vildan Akkaya'nın ablası Nuran Yücel de acısının her geçen gün daha da arttığını vurgulayarak, "Çok büyük ölüm tehditleri aldı ve fiilen de gerçekleştirildi. Hakkettiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını almasını gönülden istiyorum." diye konuştu.

Vildan Akkaya, 11 Mart 2020'de, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Aydın Yılmaz'ın silahlı saldırısına uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı.

6 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Akkaya'nın, Yılmaz ile 1,5 yıl evli kaldığı öğrenilmişti.