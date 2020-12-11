Karabük'te gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te internet haber sitesi sahibi gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Sait Alıcı'nın, Ergenekon Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobiline bindiği sırada darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, firari şüpheli N.B, İstanbul'da yakalanarak kente getirildi.

Şüpheli ile hareket eden M.Ç. ve K.Ç. de aynı gün Karabük'te gözaltına alındı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.