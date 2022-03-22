İneklerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılıyor - Son Dakika
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İneklerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılıyor

22.03.2022 11:10

Karabük'te et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında suni tohumlama yöntemiyle üreticilerin ineklerinden kaliteli buzağılar elde edilmeye başlandı.

Karabük'te et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında suni tohumlama yöntemiyle üreticilerin ineklerinden kaliteli buzağılar elde edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) Karabük'ün de aralarında olduğu 42 ilde yürütülüyor.

Projeyle etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama uygulamaları yapılarak kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas randımanında artış sağlanması ve yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine katkı hedefleniyor.

Bu kapsamda 57 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunan Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Safranbolu ilçelerindeki köylerde yaşayan 657 üretici belirlendi.

Köyleri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ineklere şarole, limuzin, angus ve simental boğa ırklarından alınan spermalarla suni tohumlama gerçekleştiriyor. Bu sayede şimdiye kadar 351 üreticinin ineğinden kaliteli buzağı elde edilmesini sağlayan ekipler, projeyi 2 yıl daha sürdürecek.

Hayvancılığın sürdürülebilir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yeni yatırımlara katkı sağlanması ve köylerden büyükşehirlere iç göçün önlenmesinin de amaçlandığı proje doğrultusunda, suni tohumlama gerçekleştirilen 351 üreticinin 1500 ineğinden 1000 civarı buzağı elde edilmesi bekleniyor.

"Buzağıların etçil ırk özelliklerini göstermesi sevindirici"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'te projenin başarılı bir şekilde uygulandığını söyledi.

"Geçen yıl uygulamaya başladığımız projenin emarelerini bu yıl görmeye başladık. Doğan buzağıların tamamen yeni etçil ırk özelliklerini göstermesi sevindirici." diyen Ayvalık, üreticilerin de uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Ayvalık, projeyi Ovacık, Eflani ve Safranbolu dışındaki ilçelere de taşıyacaklarını belirterek, "ETKİYAP projesi kapsamında yüzde 60 başarı beklemekteyiz. Yani 1500 inek programımız içerisinde 1000 civarı buzağı hedeflemekteyiz." dedi.

Veteriner Hekim Mesut Kartal da suni tohumlama işine hızla devam ettiklerini, tohumlanan buzağılara ayrı küpe takıldığını, üreticilere her türlü katkıyı sağladıklarını söyledi.

"Gayet güzel buzağı alıp değerinde satıyoruz"

Ovacık'a bağlı Çatak köyünde yaşayan üretici Kemal Güler ise desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Verimlerin iyi olduğunu dile getiren Güler, normal buzağılar 3 bin liraya satıyorlarsa suni tohumlamayla doğanları 5 bin liraya satabildiklerini vurguladı.

Kemal Güler'in eşi Meral Güler de "Buzağılardan çok memnunum. Devletimizin bu tarz desteklerinden memnunum ve tohumlama yaptırıyorum. Gayet güzel buzağı alıp değerinde satıyoruz." şeklinde konuştu.

İneklerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılıyor
İneklerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılıyor
İneklerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılıyor

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Safranbolu, Veteriner, Karabük, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İneklerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılıyor - Son Dakika


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