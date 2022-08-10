Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yasin Demir, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.

Kent genelinde 4 aylık süreçte yaşanan asayiş olaylarının paylaşıldığı toplantı, kadına yönelik şiddetin oluşmadan önlenmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

"Halk Günü" toplantısı

Karabük'te "Halk Günü" toplantısı, Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, partisinin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneş, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam 21 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'miz, yaptığı kalkınma hamleleriyle ülkemizi bulunduğu kaos ortamından kurtarmış, sadece milletimizin değil tüm mazlumların ümidi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışan partimizin her kademesindeki arkadaşlarımız, milletimizle omuz omuza hareket ederek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyecektir.

AK Parti'mizin 21. kuruluş yıl dönümünün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa hayırlı olmasını diler, bu davaya hizmet etmiş fakat vefat etmiş değerli dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, partimizin her kademesinde fedakarca görev alan tüm yol arkadaşlarıma da sevgi ve saygılarımı sunarım."

AK Parti'den köy ziyaretleri

AK Parti Karabük heyeti, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Safranbolu ve Eflani ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililerden oluşan heyet, Safranbolu'ya bağlı Geren, Örencik, Cemaller, Çıraklar ve Aşağı Güney ile Eflani'deki Kıran, Paşabey ve Alaçat köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Sözen'e ziyaret

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen'i, MHP teşkilatları ve Uluyayla Akkışla Derneği yönetimi ziyaret etti.

Sözen, çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Vergili'den esnaf ziyaretleri

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnafın sorunlarını dinleyen Vergili, çözüm için beraberindeki kurum müdürlerine talimat verdi.

Safranbolu'da asfalt çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yol yapım ve onarım çalışmaları için bu yıl 9 bin ton asfaltın kullanıldığını bildirdi.

Her hafta tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek çalışma programı belirlediklerini belirten Köse, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Şefliği personelinin ellerinden geldiğince hızlı şekilde asfalt ihtiyacı olan bölgelerde çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Köse, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle değerlendirildiğini aktararak, "Asfalt maliyetleri çok büyük oranda arttı ancak buna rağmen 2022 yılı sezonunda 9 bin ton asfalt döküldü. Hiçbir mahalleyi ayırmadan çalışmalar devam edecek." bilgisini verdi.

Eflani'de buğday alımı başladı

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ilçedeki gezici ofiste buğday alımına başladığını duyurdu.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"TMO'nun internet sitesinden mal teslimi için randevu almak gerekiyor. Randevu tarihinde gezici ofise gelen buğdaylar, laboratuvarda çeşitli testlere tabi tutuluyor. Testten geçenler kabul ediliyor. Yüzde 14,5'tan fazla nem ve yabancı madde içeren buğday, ofis tarafından kabul edilmiyor. Bu yıl çiftçilerimizin elinde buğday kalmayacak. İlçemizde alım yapmasına ve bir ilkin gerçekleşmesine vesile olan Karabük Milletvekillerimiz Ünal ve Güneş'e teşekkür ediyorum."

MHP ve İYİ Parti teşkilatlarından ziyaretler

MHP Karabük teşkilatları, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.

MHP İl Başkan Vekili Cenk Gedikoğlu başkanlığındaki heyet, Yırtar'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Heyet, Safranbolu Kaymakamı Türköz'ü de ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Ali Çetin Aygün ve partililerden oluşan heyet de protokol ve esnaf ziyaretleri yaptı.

Heyet, Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Köse ve İlçe Emniyet Müdürü Miraç Çoban'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Partililer, daha sonra kent merkezi ve ilçelerde esnafı dolaştı.