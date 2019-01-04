Karabük'te 'Kar' Ulaşımı Durdurdu
28 dakika önce
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.
KARABÜK'ün Eskipazar
ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu
istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Karabük
ile Bolu'nun Gerede
ilçesi arasında yer alan, İstanbul
ve Ankara
'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Eskipazar Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bolu yönüne ulaşım durdu. Uzun kuyruklar oluşan yolda sürücüler, yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. - K
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:05 Kaynak: DHA
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