Son Dakika Haberleri: Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu
Son Dakika Genel Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

1 saat önce

Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu İrili ufaklı onlarca ölü balık karaya vurduKARABÜK - Karabük'te meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

İrili ufaklı onlarca ölü balık karaya vurdu

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Karabük'ten geçen Soğanlı Çayı'nda vatandaşların onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, irili ufaklı onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğu tespit edildi. Çayda irili ufaklı onlarca balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerinde İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Yetkilerin ilk yaptığı incelemede suda oksijen değerinin normal olduğunu tespit ederken, balıkların kimyasal bir zehirlenme sonucumu öldüğünü belirlemek üzere laboratuvara gönderildi.

Öte yandan, Soğanlı çayı ile Araç çayının birleştiği alanda ölü balıklara aldırış etmeden olta ile balık tutmaya çalışan bir kişi ise vatandaşların uyarması üzerine bölgeden ayrıldı.

Karabük'te korkutan balık ölümleri...Onlarca ölü balık karaya vurdu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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