Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilal Kandakoğlu (38) idaresindeki 78 AAP 974 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı Kezban Durağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Zekeriya Onur (30) idaresindeki 34 EGH 613 plakalı otomobil, Soğuksu Mahallesi Yenice Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Erdinç Kemal Güney (26) yönetimindeki 78 SR 052 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Zekeriya Onur, hastaneye sevk edildi.

Sinan Gündüz'ün (56) kullandığı 78 AR 733 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje savruldu.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.