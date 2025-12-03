Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında Öğretmenler sitesi girişinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine intikal eden ekipler, ilk kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit etti. İncelemede; cesedin, Türkmenistan uyruklu Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Koldash Syddykov'a (24) ait olduğu belirlendi.
Syddykov'un cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
