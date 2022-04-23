Karabük'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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Karabük'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

23.04.2022 16:58
Karabük'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Karabük'te Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Karabük'te Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Beşbinevler Evler Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası görevli imam hatipler tarafından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle cami içerisinde halkın izlenimine sunuldu.

Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, cami önünde kuyruk oluşturdu.

Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, gazetecilere, Ankara'dan Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini getirdiklerini belirterek, "Kadın erkek herkesin ziyaretine sunduk. Son derece manevi bir atmosferde bu ziyaret gerçekleştirildi." dedi.

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Sakal I Şerif, Hz Muhammed, Karabük, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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