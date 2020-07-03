Karabük'te salgın başlangıcından itibaren vak'a sayısı 410 oldu - Son Dakika

Karabük'te salgın başlangıcından itibaren vak'a sayısı 410 oldu

Karabük'te korona virüs salgınının görüldüğü ilk günden itibaren bugüne kadar toplam vak'a sayısı 410'a ulaşırken, bunlardan 14'ü hayatını kaybetti.

Karabük'te korona virüs salgınının görüldüğü ilk günden itibaren bugüne kadar toplam vak'a sayısı 410'a ulaşırken, bunlardan 14'ü hayatını kaybetti.

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İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının görüldüğü Mart ayı ile Haziran ayları arasında görülen toplam vak'a sayısı 410 oldu. Hastanede tedavilerine devam edilen vak'a sayısının 74 olduğu ve 27 vatandaşında yurtlarda izole sürecinin sürdüğü öğrenilirken, bu süreçte 14 vatandaş korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Mart ve Mayıs tarihleri arasında 180 vak'anın bulunduğu kentte alınan tedbirler sayesinde vak'a sayısı sıfırlanmıştı. Üç aylık sürede 10 vatandaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

1 yada 230 yeni vak'a

1 Haziran 2020 tarihinden sonra girilen normalleşme sürecinin ardından vak'a sayıları Karabük'te hızla artış gösterdi. 'Kontrollü Sosyal Hayat' döneminde vak'a sayısının 230'a yükseldiği kentte 125 hasta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 vatandaş da korona virüste hayatını kaybetti. Hala Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 71'i normal servislerde 3'ü ise yoğun bakımda olmak üzere toplam 74 kişinin tedavisi devam ederken, 27 kişinin de KYK ait yurtta izole süreçleri devam ediyor.

Diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bugüne kadar 9 binin üzerinde PCR testi yapıldı. - KARABÜK

Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te salgın başlangıcından itibaren vak'a sayısı 410 oldu - Son Dakika

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