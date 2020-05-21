Karabük'te tatlı ve şekerleme imalathaneleri denetlendi - Son Dakika

Karabük'te tatlı ve şekerleme imalathaneleri denetlendi

KARABÜK Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalathanelerinde denetimlerde bulundu.

KARABÜK Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalathanelerinde denetimlerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerinde denetimde bulundu. Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelendi, numuneler alındı. Ürünlerin, muhafaza koşulları, bulunduğu dolapların ısı derecesi, üretildikleri yer, barkodu ve son kullanma tarihi kontrol edildi.İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetim ve kontrollerin gece ve gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin hız kesmeden devam edeceğiz. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımlar yapılacak." diye konuştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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