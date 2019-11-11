Son Dakika Haberleri: Karabük'te TOKİ konutlarının kat kurası çekildi
Son Dakika Güncel Karabük'te TOKİ konutlarının kat kurası çekildi

Karabük'te TOKİ konutlarının kat kurası çekildi

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Karabük Belen Mahallesi'nde yer alan bin 144 konutun kat kurası çekilişi yapıldı.

Karabük'te TOKİ konutlarının kat kurası çekildi, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Karabük Belen Mahallesi'nde yer alan bin 144 konutun kat kurası çekilişi yapıldı.

TOKİ Karabük Sorumlusu ve Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekilişi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutların Karabüklü vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Karabük Belen Mahallesi'nde 2+1 ve 3+1 konut projelendirdiklerini belirten Çelik, "Öncelikle emekli vatandaşlarımıza konutlarımızı kurayla belirledik. Daha sonra yeterli talep olmaması üzerine konutlarımızla ilgili tekrar başvuru almaya başladık. Başvurular toplandıktan sonra Karabüklü vatandaşlarımızı bilgilendirdik." dedi.

Çelik, vatandaşlara konutlarını becayiş yapma hakkı da verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımız katlarda çıkıyor. Onlar zemin katlardaki vatandaşlarımızla becayiş yapma hakkına sahiptir. Kurası çıkan vatandaşlar 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Halk Bankası Karabük Şubesine giderek öncelikle peşinatlarını yatıracaklar. Bu sırada vade seçenekleri mevcut. 2+1 konutlarımızda yüzde 12 peşinat 180 ay vade. 3+1 konutlarımızda ise peşinat seçenekleri yüzde 10 yüzde 15 ve yüzde 25. Vade seçenekleri ise 96, 108 ve 120 ay. Karabüklü vatandaşlarımız gayrimenkul satış sözleşmelerini imzalayabilirler. Hayırlı uğurlu olsun."

Hasan Huseyin, Karabük, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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